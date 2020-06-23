Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Уточняется, что “красная зона” означает несоответствие критериям заболеваемости коронавирусом для активного возобновления международного авиационного сообщения.
Показатель заболеваемости в Украине составляет больше 40 случаев на 100 000 населения.
Отмечается, что соответствие государств “красной” или “зеленой” зонам зависит не от количества новых заболеваний за последние сутки, а от суммарного количества активных случаев на определенное количество населения.
По состоянию на данный момент такие популярные для украинских туристов страны как Турция, Египет, Болгария и Польша находятся в “зеленой” зоне.
- По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая COVID-19, за сутки – 833.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.