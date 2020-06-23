По состоянию на начало недели Украина попала в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Уточняется, что “красная зона” означает несоответствие критериям заболеваемости коронавирусом для активного возобновления международного авиационного сообщения.

Показатель заболеваемости в Украине составляет больше 40 случаев на 100 000 населения.

Отмечается, что соответствие государств “красной” или “зеленой” зонам зависит не от количества новых заболеваний за последние сутки, а от суммарного количества активных случаев на определенное количество населения.

По состоянию на данный момент такие популярные для украинских туристов страны как Турция, Египет, Болгария и Польша находятся в “зеленой” зоне.