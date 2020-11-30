Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от коронавируса COVID-19.

Об этом он сообщил на брифинге.

“По уровню смертности на 1 млн людей во время пандемии COVID-19 мы находимся в Европе на 29 месте, у нас этот уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек. Например, Польша – это 450, Франция – 801, Великобритания – 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, медсестер, санитарок”, – сказал министр.

По данным статистического сайта Worldometers, в целом Украина на 8 месте в Европе по уровню смертности.