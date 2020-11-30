Об этом он сообщил на брифинге.
“По уровню смертности на 1 млн людей во время пандемии COVID-19 мы находимся в Европе на 29 месте, у нас этот уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек. Например, Польша – это 450, Франция – 801, Великобритания – 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, медсестер, санитарок”, – сказал министр.
По данным статистического сайта Worldometers, в целом Украина на 8 месте в Европе по уровню смертности.
- Ранее представители Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность высокой смертностью среди пациентов с коронавирусом в Европе.
- За прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине зарегистрировали 9946 новых случаев заболевания COVID-19. Заболели 570 детей и 360 медработников.