Об этом в Facebook написал администратор украинской Wikipedia Назар Токарь.
Украина стала первой по количеству фото – их загрузили почти 48 000.
Токарь отметил, что это рекорд за все десять лет.
Из Украины в конкурсе приняло участие 537 участников.
“По количеству фото лидеры такие Киев (4782), Хмельницкая (3644) и Черниговская (3543) области”, – сообщил он.
Для участия в конкурсе можно было загружать не любые фотографии, а только снимки памятников из заранее составленных списков по областям. То есть никаких селфи и фото завтрака.
Токарь добавил, что теперь жюри конкурса должно выбрать среди тысяч работ тех победителей, которые будут участвовать в глобальном конкурсе по международной комиссией.
- Ранее сообщалось, что жюри международной премии “Drone Awards 2020: мир, увиденный сверху” объявило победителей.