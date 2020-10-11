В этом году Украина заняла первое место в крупнейшем фотоконкурсе планеты, организованном Википедией, — по количеству фото.

Об этом в Facebook написал администратор украинской Wikipedia Назар Токарь.

Украина стала первой по количеству фото – их загрузили почти 48 000.

Токарь отметил, что это рекорд за все десять лет.

Из Украины в конкурсе приняло участие 537 участников.

“По количеству фото лидеры такие Киев (4782), Хмельницкая (3644) и Черниговская (3543) области”, – сообщил он.

Для участия в конкурсе можно было загружать не любые фотографии, а только снимки памятников из заранее составленных списков по областям. То есть никаких селфи и фото завтрака.

Токарь добавил, что теперь жюри конкурса должно выбрать среди тысяч работ тех победителей, которые будут участвовать в глобальном конкурсе по международной комиссией.