В международном Рейтинге прозрачности публичных закупок, который составляет Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с другими организациями, Украина заняла первое место. Набрав 97,05 баллов из 100, Украина обогнала Молдову (92,81) и Колумбию (91,77). Худший результат у Таджикистана – 37,88 баллов.

Этот рейтинг оценивает законодательство государственных закупок и прозрачность процессов на каждом этапе проведения тендера. Сначала он охватывал лишь евразийский регион, однако теперь в него входят 39 стран со всего мира. Публичные закупки государств оценивают по 64 показателям и на разных этапах проведения закупок.

Еще недавно в этом рейтинге Украина занимала второе место (86,26 баллов) и проигрывала Молдове.

Впрочем, за последний год произошел ряд важных законодательных изменений, которые отметили эксперты при составлении рейтинга. Прежде всего это новая редакция Закона “О публичных закупках”, которая ввела дотендерные консультации с рынком и расширила возможность использовать неценовые критерии на Prozorro. Кроме того, эксперты отметили норму о защите обличителей в Законе “О предотвращении коррупции” и запуск онлайн-мониторингов закупок Госаудитслужбой.

“Статус страны с прозрачной сферой публичных закупок нужно отстаивать, и нам вместе с профильным департаментом Минэкономики этом году это удалось. Впрочем, прозрачность – это не самоцель, а лишь важный компонент эффективного использования средств налогоплательщиков. Сфера публичных закупок требует в первую очередь установления действенного контроля и неотвратимости наказаний. А “Прозорро” будет продолжать дальнейшую диджитализацию, потому что в новом мире данных – это новая нефть”, – отмечает генеральный директор государственного предприятия “Прозорро” Василий Задворный.

Проанализировав результаты рейтинга, эксперты Трансперенси Интернешнл Украина назвали дальнейшие шаги для совершенствования сферы публичных закупок. В частности это развитие электронной тендерной документации со стороны ГП “Прозорро” и оптимизация работы Государственной аудиторской службы, которая сейчас проверяет лишь 0,2% от всех закупок на Prozorro. Кроме того, общественная организация призывает не ограничивать конкурентные рынки и не предоставлять преференции нескольким отдельным производителям, как это предусматривает законопроект №3739 о локализации в публичных закупках.