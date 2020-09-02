Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, для расчета индекса применения криптоактивов населением ведущая аналитическая блокчейн компания The Chainalysis использовала критерии стоимости пересылаемых краптоактивов, в расчете на душу населения, остатки криптоактивов на адресах (кошельки) по интернет-пользователям (Украина), Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности и объем розничных транзакций (<10000$), рассчитанный по паритету покупательной способности. Отмечается, что Украина имеет высокие показатели на рынке виртуальных активов в связи с одним из крупнейших сообществ блокчейн-разработчиков и высоким уровнем цифровой грамотности населения. Кроме того, по данным Минцифры, значительное количество мелких предпринимателей занимается посредничеством на международных маркетплейсах, где использует виртуальные активы для расчетов.