Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев потребует от Ирана дополнительных компенсаций родственникам погибших в крушении самолета МАУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что Президент заявил об этом на встрече с родственниками жертв крушения Боинга украинских авиалиний в Иране.

При этом, по словам Зеленского, каждая семья погибших получит от государства 200 тысяч гривен компенсации.

Помимо того, глава государства пообещал, что тела погибших будут возвращены в Украину “как можно быстрее”.

“Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня, но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами”, – сказал он.

Уточняется, что в данный момент 10 украинских специалистов в Иране продолжают работу на идентификацией личностей погибших.

“В данный момент несколько наших граждан идентифицированы”, – заявил Президент Зеленский.