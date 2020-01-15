Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что Президент заявил об этом на встрече с родственниками жертв крушения Боинга украинских авиалиний в Иране.
При этом, по словам Зеленского, каждая семья погибших получит от государства 200 тысяч гривен компенсации.
Помимо того, глава государства пообещал, что тела погибших будут возвращены в Украину “как можно быстрее”.
“Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня, но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами”, – сказал он.
Уточняется, что в данный момент 10 украинских специалистов в Иране продолжают работу на идентификацией личностей погибших.
“В данный момент несколько наших граждан идентифицированы”, – заявил Президент Зеленский.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.