На аккаунте России в Twitter заявили, что украинцы до сих пор вспоминают "добрые советские времена", Украина ответила.

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На официальном аккаунте России в соцсети было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что украинцы до сих пор вспоминают “добрые советские времена”.

“Многие украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР, популярным местом для оздоровительного туризма и индустриальным центром. Это все, а также много чего еще, сейчас в российском Крыму”, – заявили в записи.

После этого официальный аккаунт Украины сделал репост этой публикации с подписью “токсичные бывшие”.

В комментариях к записи пользователи напоминают о Голодоморе 1932-33 годов, устроенном советскими властями на территории Украины, а также требуют от сегодняшней России убираться из украинского Крыма и Донбасса.

“Они (украинцы – ред.) также помнят голод, который убил миллионы! Крым – Украина. Россия, убирайся! Оставьте Донбасс в покое”, – пишут в комментариях.