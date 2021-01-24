Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.
“Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина – ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов … целые сектора экономики” , – сказал он.
Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина. Он напомнил, что с 25 января вернут ограничения “оранжевой” зоны карантина, а уже потом будут введены адаптивные ограничения.
“Наша стратегия, сейчас мы выходим … мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Затем около 7-10 дней мы смотрим, как изменилась ситуация в регионах – и далее вводим адаптивный карантин, который, в зависимости от эпидситуации в регионах, предусматривает различные ограничения. Это то, что мы планируем до конца”, – сказал он.
- В Украине с 00:00 пятницы, 8 января, начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. #Буквы рассказывали, что разрешено и запрещено в Украине в этот период.
- Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в список товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-24 января.
- Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов Правительства, руководителей силовых ведомств. Глава государства заявил, что “этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун”.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что благодаря жесткому карантину (“локдауну”), введенному в Украине с 8 по 24 января, удалось “сбить волну” коронавируса COVID-19.