Украина вернется к адаптивному карантину. Его должны утвердить через полторы недели после смягчения жесткого карантина.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.

“Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина – ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов … целые сектора экономики” , – сказал он.

Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина. Он напомнил, что с 25 января вернут ограничения “оранжевой” зоны карантина, а уже потом будут введены адаптивные ограничения.

“Наша стратегия, сейчас мы выходим … мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Затем около 7-10 дней мы смотрим, как изменилась ситуация в регионах – и далее вводим адаптивный карантин, который, в зависимости от эпидситуации в регионах, предусматривает различные ограничения. Это то, что мы планируем до конца”, – сказал он.