Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции 22 октября.
“Доклиническая фаза испытаний вакцины длилась шесть месяцев. В ходе ее проведения выяснилось, что кандидат на вакцину имеет хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса. Разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep, плюс украинские ученые и академики, которые работают в том числе в Институте микробиологии НАН. В связи с тем, что мы закончили доклиническую фазу, нужно начинать клиническую фазу. Она будет проходить при полной поддержке государства с точки зрения финансирования процессов”, – сказал министр.
Степанов отметил, что на полном государственном финансировании процесса изготовления украинской вакцины настоял президент Владимир Зеленский.
“Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Именно изготовления этой вакцины”, – отметил Степанов.
Глава Минздрава добавил, что украинский кандидат в вакцины от коронавируса является уникальным. Его аналогов нет в мире. Поэтому разработки украинских ученых в этой сфере могут стать историческими.
Один из разработчиков возможной вакцины, доктор медицинских наук Михаил Фаворов отметил, что вакцина может появиться через 9 месяцев. Процесс создания вакцины является достаточно длительным, но ученые должны получить подтверждение ее эффективности и безопасности.
“Реально мы можем рассчитывать, если у нас все пойдет абсолютно гладко, ничего не случится, ни разу не исчезнет электроснабжения, то это 9 месяцев. А реально – год. Потому что эти процессы нельзя ускорить, использовать вакцину, которая не проверена”, – объяснил он.
- Ранее украинские ученые представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от COVID-19. Отмечается, что доклинические исследования кандидата в вакцины от коронавируса продолжались более шести месяцев. Разработчики проверили наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.