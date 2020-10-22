Изготовление украинской вакцины от коронавируса в полном объеме профинансирует государство. По предварительным расчетам, разработчикам понадобится около 100-150 млн гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции 22 октября.

“Доклиническая фаза испытаний вакцины длилась шесть месяцев. В ходе ее проведения выяснилось, что кандидат на вакцину имеет хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса. Разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep, плюс украинские ученые и академики, которые работают в том числе в Институте микробиологии НАН. В связи с тем, что мы закончили доклиническую фазу, нужно начинать клиническую фазу. Она будет проходить при полной поддержке государства с точки зрения финансирования процессов”, – сказал министр.

Степанов отметил, что на полном государственном финансировании процесса изготовления украинской вакцины настоял президент Владимир Зеленский.

“Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Именно изготовления этой вакцины”, – отметил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что украинский кандидат в вакцины от коронавируса является уникальным. Его аналогов нет в мире. Поэтому разработки украинских ученых в этой сфере могут стать историческими.

Один из разработчиков возможной вакцины, доктор медицинских наук Михаил Фаворов отметил, что вакцина может появиться через 9 месяцев. Процесс создания вакцины является достаточно длительным, но ученые должны получить подтверждение ее эффективности и безопасности.

“Реально мы можем рассчитывать, если у нас все пойдет абсолютно гладко, ничего не случится, ни разу не исчезнет электроснабжения, то это 9 месяцев. А реально – год. Потому что эти процессы нельзя ускорить, использовать вакцину, которая не проверена”, – объяснил он.