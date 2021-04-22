Президент України Володимир Зеленський привітав рішення про відведення російських військ від кордону, а також подякував за підтримку усім міжнародним партнерам.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що війська завжди напоготові, але Україна підтримує усі кроки щодо деескалації ситуації на Донбасі.

“Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку”.

Нагадаємо, що сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

Йдеться про “перевірку боєготовності” російських військ у Південному та Західному військових округах.

За словами Шойгу “всі поставлені цілі досягнуто”. З 23 квітня російські війська повинні повернутися “в пункти постійної дислокації” (це має бути зроблено до 1 травня 2021 року).

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.