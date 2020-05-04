Украинская сторона инициирует изменения в формат проведения переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

“Мы пришли к выводу, что сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе”, — сказал он.

По словам главы Офиса Президента, речь идет о расширении состава украинской делегации за счет представителей правительства и парламента.

Так у главы делегации — экс-президента Украины Леонида Кучмы — может появиться заместитель. Им станет вице-премьер – министр Алексей Резников.

В каждую подгруппу ТКГ предлагается подключить представителей соответствующих министерств “на уровне не ниже, чем замминистра” и глав профильных комитетов парламента.