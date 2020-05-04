Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
“Мы пришли к выводу, что сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе”, — сказал он.
По словам главы Офиса Президента, речь идет о расширении состава украинской делегации за счет представителей правительства и парламента.
Так у главы делегации — экс-президента Украины Леонида Кучмы — может появиться заместитель. Им станет вице-премьер – министр Алексей Резников.
В каждую подгруппу ТКГ предлагается подключить представителей соответствующих министерств “на уровне не ниже, чем замминистра” и глав профильных комитетов парламента.
- Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, кто сможет представлять Донбасс в “консультативном совете” в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.
- В апреле Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу подгруппы по вопросам восстановления контроля над государственной границей.