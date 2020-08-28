Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может ввести санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения "консула" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в оккупированном Крыму. Это, подчеркну — не классический консул, а именно почетный консул, это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны. Особенно вопиющим является тот факт, что на должность консула назначен одиозный персонаж Олега Белавенцева”, – сказал Кулеба.

Он напомнил, что в 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. По словам Кулебы, он был одним из активных участников аннексии Крыма.

Глава МИД подчеркнул, что Украина рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как откровенно недружественный шаг и попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова.

“Мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа. Уже направлена нота Правительства Никарагуа с требованием немедленно отменить это решение. В этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции Украина готова к введению санкционных механизмов в соответствии со своим законодательством”, – сказал Кулеба.

Он добавил, что если и это не подействует, то МИД готов принять более жесткие шаги для защиты целостности и суверенитета Украины.