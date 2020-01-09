Об этом спикер постоянного представительства при ООН Олег Никоненко сообщает на своей странице в Facebook.

По словам Никоненко, целью дебатов, проводимых Вьетнамом, будет “дать ответ на вопрос: чего не хватает для того, чтобы Устав ООН стал Библией международных отношений, какие точки нужно соединить, чтобы государства-нарушители несли ответственность за свои действия, как перейти от стадии “глубокой обеспокоенности” к более эффективным действиям”.

Уточняется, что со стороны Украины участие в данных дебатах будет принимать постпред при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

“Агрессия против Украины и Грузии, конфликты в Сирии, Ливии и Йемене доказывают, что никуда не делись те, кто готов нарушать мировой порядок, основанный на международных принципах”, – написал Никоненко.