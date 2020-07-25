В 2020 году Украина примет участие в "Детском Евровидении-2020", которое состоится 29 ноября в Польше.

Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

“В этом году Общественный вещатель присоединится к детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). Уже в августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в конкурсе”, – говорится в сообщении.

Лозунгом конкурса в 2020 году будет – “Сдвинь мир” (Move the World). Он призван напомнить о силе единства.