Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
“В этом году Общественный вещатель присоединится к детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). Уже в августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в конкурсе”, – говорится в сообщении.
Лозунгом конкурса в 2020 году будет – “Сдвинь мир” (Move the World). Он призван напомнить о силе единства.
- Напомним, в 2019 Украину на Детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Она завершила конкурс на 15 месте. Победу во второй раз подряд получила Польша.