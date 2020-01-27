Об этом он рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.
Украина собирается присоединяться к Римскому статуту. Но слово “собирается” означает Present Continious (“настоящее длительное время” – Ред.). На этом я пока что поставлю точку с запятой”, – сказал Монастырский.
При этом глава комитета не назвал конкретных сроков.
“В ратификации Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По ним ведется очень острая дискуссия, в контексте существования у нас добровольческих батальонов, дальнейшей судьбы ребят, которые воевали в первые месяцы активной фазы. Здесь очень много вопросов”, – пояснил он.
По мнению Монастырского, в 2020-м году украинское государство окончательно определиться по теме Римского статута.
“Процесс идет. Определенный успех уже достигнут”, – сказал он.
- Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не намерена становиться участником Римского статута Международного уголовного суда.