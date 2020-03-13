Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

“Во времена Порошенко документы в Минске подписывали представители Украины, РФ, ОБСЕ, никакой субъектности ОРДЛО не существовало. Там стоят каракули двух чертей — захарченко-плотницкого, но это две каракули физических лиц, которых уже и нет”, – пишет она.

По мнению нардепа, ранее Украина переиграла и дожала на том, что никаких воспоминаний о “должностях” или статусах быть не может, потому что стороны конфликта — Украина и Россия.

“Теперь команда Зеленского тактично, вместе с командой Путина, вывела Москву из-под ответственности и легитимизировала этот бродячий цирк “полномочных представителей” ОРДЛО, которых мы в Минске гоняли мокрыми тряпками. Теперь тут подписи “полномочных представителей”, Украина признала их субъектность. Директивы на это мог выдать только Зеленский”, – утверждает Геращенко.