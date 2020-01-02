Об этом сообщается в официальном заявлении МИДа.
“Отталкиваясь от принципов неприкосновенности дипломатических миссий и их защиты со стороны страны пребывания, призываем правительство Республики Ирак принять все необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде”, – сказано в заявлении.
При этом в украинском МИД также отметили, что ситуация вокруг американского посольства в Багдаде на данный момент уже нормализовалась.
Напомним, что протестующие в Ираке в последние дни пытались штурмовать посольство США.
- Ранее сообщалось, что президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.
- Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
- 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
- В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.