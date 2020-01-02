В министерстве иностранных дел Украины осудили нападение на посольство США и призвали обеспечить безопасность дипломатических миссий во время протестов в Ираке.

Об этом сообщается в официальном заявлении МИДа.

“Отталкиваясь от принципов неприкосновенности дипломатических миссий и их защиты со стороны страны пребывания, призываем правительство Республики Ирак принять все необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде”, – сказано в заявлении.

При этом в украинском МИД также отметили, что ситуация вокруг американского посольства в Багдаде на данный момент уже нормализовалась.

Напомним, что протестующие в Ираке в последние дни пытались штурмовать посольство США.