Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

“Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к компетентным органам Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств.

Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей черных ящиков самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну. Иранские следователи сообщали, что Иран просил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить черные ящики в “беспристрастную лабораторию”, и все пять стран договорились, что они будут доставлены во Францию.

Впоследствии во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации проинформировали, что самописцы планируется расшифровывать на территории Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о достижении договоренности с Ираном о начале совместной работы по расшифровке двух черных ящиков лайнера.