Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
“Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к компетентным органам Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств.
Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей черных ящиков самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну. Иранские следователи сообщали, что Иран просил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить черные ящики в “беспристрастную лабораторию”, и все пять стран договорились, что они будут доставлены во Францию.
Впоследствии во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации проинформировали, что самописцы планируется расшифровывать на территории Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о достижении договоренности с Ираном о начале совместной работы по расшифровке двух черных ящиков лайнера.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент компании МАУ Евгений Дыхне заявлял, что черные ящики, свидетельствующие о причинах авиакатастрофы в Иране, могут передать на расшифровку в Украину.
- 14 января появилась информация, что Иран официально не обращался к Франции с просьбой расшифровать “черные ящики” со сбитого украинского самолета.