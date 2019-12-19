Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года, совершенное 1 августа 2019 в г. Киеве, которое вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Данный закон будет способствовать дальнейшему практическому привлечению Нидерландов к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе 17 июля 2014 года.