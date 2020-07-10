Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на доклад Европейской комиссии.

“В докладе сделан вывод о том, что соответствующие страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима, что безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам”, – говорится в сообщении.

При этом в отчете также подробно рассмотрены конкретные области миграции и безопасности, где требуются дальнейшие действия.

“В мире, который становится все более мобильным, ЕС стремится к справедливой и упорядоченной мобильности, и в этом отношении безвизовые поездки с нашими Западными Балканами и Восточным партнерством остаются большим достижением. Однако безвизовый режим сопряжен с обязанностями, и необходимы постоянные усилия по пресечению незаконной миграции, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут продолжать достигать прогресса в этих областях, чтобы обеспечить безвизовый режим в наших общих интересах”, – рассказал вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

По мнению комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, либерализация визового режима с Европейским Союзом способствует укреплению связей с гражданами стран Восточного партнерства и Западных Балкан.

“Это мощный инструмент для продвижения преобразовательных реформ, в том числе в сфере правосудия и безопасности. За прошедшие годы мы увидели значительный прогресс безвизовых партнеров, что укрепляет наши связи. Для сохранения этих достижений необходимы постоянные усилия”, – говорит она.

“Безвиз” для украинцев официально начал действовать 11 июня 2017 года.