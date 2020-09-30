Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах. И этот принцип остается для нас абсолютно неизменным“, – подчеркнул Кулеба.
По его словам, на Кавказе сейчас главное “не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции”.
“Наша позиция очень четкая: война – это всегда горе, жертвы, разрушения, и мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события”, – заявил министр.
Он подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что не бывает “замороженных конфликтов”.
“Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле не заморожены и в любой момент могут взорваться. Это очаги нестабильности в Европе”, – сообщил глава МИД, добавив, что международное сообщество должно последовательно прилагать усилия для их урегулирования
Кулеба уточнил, что поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать максимальное содействие гражданам Украины, которые находятся в этих странах.
Министр посоветовал украинцам: избегать путешествий в Нагорный Карабах; избегать дискуссий по поводу вооруженного конфликта “в городах, в которых вы проживаете, чтобы не быть спровоцированными”; связаться с посольством и проинформировать о месте своего пребывания.
(На видео – с 1:30 и 13:30)
Что происходит в Нагорном Карабахе?
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.