Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах. И этот принцип остается для нас абсолютно неизменным“, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, на Кавказе сейчас главное “не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции”.

“Наша позиция очень четкая: война – это всегда горе, жертвы, разрушения, и мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события”, – заявил министр.

Он подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что не бывает “замороженных конфликтов”.

“Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле не заморожены и в любой момент могут взорваться. Это очаги нестабильности в Европе”, – сообщил глава МИД, добавив, что международное сообщество должно последовательно прилагать усилия для их урегулирования

Кулеба уточнил, что поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать максимальное содействие гражданам Украины, которые находятся в этих странах.

Министр посоветовал украинцам: избегать путешествий в Нагорный Карабах; избегать дискуссий по поводу вооруженного конфликта “в городах, в которых вы проживаете, чтобы не быть спровоцированными”; связаться с посольством и проинформировать о месте своего пребывания.

(На видео – с 1:30 и 13:30)

Что происходит в Нагорном Карабахе?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.