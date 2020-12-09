Украина просит Google добавить крымскотатарский в онлайн-переводчик

Власти Украины обратилась к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Министерство направило корпорации и ее официальному офису в Украине письмо с подписью вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова с просьбой интегрировать крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

По мнению министерства, интеграция языка будет способствовать увеличению количества носителей языка, расширит сферы его применения и будет стимулировать к изучению языка представителей других этносов.

Согласно информации ведомства, сейчас на крымскотатарском языке говорят около 6 млн человек, включая диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, небольшие общины США и Канады. Носителей языка в Украине — более 300 тысяч.

“Согласно классификации ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World’s Languages ​​in Danger, 2010), крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой”, — отметили в Мининтеграции.

Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас объем крымскотатарских текстов и ресурсов, представленных в Сети, является недостаточным для интеграции в системы машинного перевода. Но Мининтеграции заверило, что община готова присоединиться к наработке массива текстов.

“Мы понимаем, что для включения в сервис Google нужно наработать максимальный массив текстов на крымскотатарском. Поэтому крымскотатарская община готова подключиться к наработке. Это важно для крымчан, для которых крымскотатарский является родным”, — сказал заместитель главы Мининтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.