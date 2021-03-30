Covid-19 Украина

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Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за заключения Навального

Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

Вторник, 30 марта 2021, 17:04

Об этом сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что к этим санкциям также присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

В заявлении говорится, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

“Европейский союз принимает во внимание эти обязательство и приветствует их”, – резюмировал Боррель.

Как известно, Алексей Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.

“Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.

Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.

Недавно на сайте “Свободу Навальному!”, с помощью которого команда заключенного оппозиционера собирает массовую акцию в его поддержку (на 500 тысяч участников), запустили интерактивную карту для всех желающих зарегистрироваться в поддержку акции в разных уголках России.

На указанной карте оккупированный украинский Крым обозначен как “российский” (на картографическом изображении он “включен” в состав РФ).

Однако в штабе российского оппозиционера Алексея Навального отказались исправлять карту, на которой незаконно оккупированный украинский Крым обозначен как часть России.

  • 23 января по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек. 31 января в Москве на акции протеста задержали жену оппозиционера Алексея Навального – Юлию. Всего в 82-х городах задержали 3013 человек.
  • 2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу “Ив Роше” (за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев)).
  • Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни анонсировал рассмотрение Сенатом вопроса введения санкций против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Российская Федерация объявила дипломатов из Швеции, Польши и Германии persona non grata и предписала им покинуть страну. Дипломаты принимали участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Теги: ЕС, Алексей Навальный, санкции, Украина

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