Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за заключения Навального

Об этом сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Отмечается, что к этим санкциям также присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
В заявлении говорится, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.
“Европейский союз принимает во внимание эти обязательство и приветствует их”, – резюмировал Боррель.
Как известно, Алексей Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.
“Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.
Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.
Недавно на сайте “Свободу Навальному!”, с помощью которого команда заключенного оппозиционера собирает массовую акцию в его поддержку (на 500 тысяч участников), запустили интерактивную карту для всех желающих зарегистрироваться в поддержку акции в разных уголках России.
На указанной карте оккупированный украинский Крым обозначен как “российский” (на картографическом изображении он “включен” в состав РФ).
Однако в штабе российского оппозиционера Алексея Навального отказались исправлять карту, на которой незаконно оккупированный украинский Крым обозначен как часть России.
- 23 января по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек. 31 января в Москве на акции протеста задержали жену оппозиционера Алексея Навального – Юлию. Всего в 82-х городах задержали 3013 человек.
- 2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу “Ив Роше” (за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев)).
- Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни анонсировал рассмотрение Сенатом вопроса введения санкций против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
- Российская Федерация объявила дипломатов из Швеции, Польши и Германии persona non grata и предписала им покинуть страну. Дипломаты принимали участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.