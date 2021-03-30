Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за заключения Навального

Об этом сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что к этим санкциям также присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

В заявлении говорится, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

“Европейский союз принимает во внимание эти обязательство и приветствует их”, – резюмировал Боррель.