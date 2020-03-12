Об этом рассказал сегодня на брифинге глава ведомства Владислав Криклий.
“По авиации… Мы сегодня будем собираться с авиаперевозчиками. Сейчас рассматривается возможность ограничения авиарейсов с Германией и Францией”, – подчеркнул он.
Что касается охваченной коронавирусом Италии, то украинцы все еще могут вылететь оттуда рейсами “Международных авиалиний Украины”.
“По Италии – у нас три авиаперевозчика осуществляли перевозки в 6 городов. Полеты в Бергамо, Милан, Рим и Венецию осуществляла МАУ. Уже два направления они закрыли, остаются Милан и Рим. Они сегодня-завтра осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. И остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев. На этом направлении мы также осуществляем дополнительные меры контроля”, – отметил Криклий.
Он уточнил, что МАУ является сегодня единственным авиаперевозчиком, который совершает рейсы из Италии в Украину, так как SkyUp и Alitalia уже отменили все авиарейсы.
Криклий напомнил, что Украина ранее также временно прекратила авиасообщение с Китаем.
📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.
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