Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава ведомства Владислав Криклий.

“По авиации… Мы сегодня будем собираться с авиаперевозчиками. Сейчас рассматривается возможность ограничения авиарейсов с Германией и Францией”, – подчеркнул он.

Что касается охваченной коронавирусом Италии, то украинцы все еще могут вылететь оттуда рейсами “Международных авиалиний Украины”.

“По Италии – у нас три авиаперевозчика осуществляли перевозки в 6 городов. Полеты в Бергамо, Милан, Рим и Венецию осуществляла МАУ. Уже два направления они закрыли, остаются Милан и Рим. Они сегодня-завтра осуществляют последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. И остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев. На этом направлении мы также осуществляем дополнительные меры контроля”, – отметил Криклий.

Он уточнил, что МАУ является сегодня единственным авиаперевозчиком, который совершает рейсы из Италии в Украину, так как SkyUp и Alitalia уже отменили все авиарейсы.

Криклий напомнил, что Украина ранее также временно прекратила авиасообщение с Китаем.

📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.