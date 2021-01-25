С первых дней наступившего 2021 года все жидкости для электронных сигарет, которые прежде были доступны в Украине в свободной продаже, оказались под действием принципиально новых правил, утвержденных украинскими законодателями в 2020 году. Так, отныне вся соответствующая продукция должна в обязательном порядке сопровождаться лицензией и акцизной маркой с уплатой акцизного сбора. Как считают основные участники рынка электронных сигарет в стране, подобные нововведения приведут к значительному росту цен на жидкости для электронных сигарет, которые могут в будущем повыситься практически в три раза и сделать основной объем торговли нелегальным.

Технические нюансы закона, согласно которому, уже с нового года все жидкости для вейпов в Украине стали подакцизным товаром, приведут к тому, что легальный вейп-рынок в стране попросту перестанет существовать. С таким заявлением выступили представители общественной организации «Союз вейперов». Разумеется, в подобных условиях торговля будет вестись подпольно, а большая часть пользователей перейдет к практике самостоятельного приготовления жидкостей с помощью компонентов, представленных в большом количестве в каталогах вейп шопов, как, к примеру, по ссылке https://cloudfall.com.ua/samozames/.

По словам представителей отраслевой организации, вступивший в силу закон направлен исключительно на ликвидацию рынка вейпинга в стране. “Принятие этого закона пролоббировано крупными табачными компаниями, которые получат от этого прямую выгоду. В нашей же индустрии таких денег нет, поэтому лоббировать законопроекты производители не могут. Речь в данном случае идет вовсе не о миллиардных прибылях, ведь существует огромное количество мелких производителей, доходы которых не более 100 000 гривен за год. Ничего подобного они себе позволить не могут”, – приводит УНИАН слова главы общественной организации Александра Гордийко.

Кроме всего прочего, специалист подчеркнул, что в законе не предусмотрено никаких переходных положений для рынка, которые позволили бы заранее купить акцизные марки и уплатить соответствующий сбор. И если сложившаяся ситуация в ближайшее время не будет урегулирована, уже с начала 2021 года стоимость жидкостей для электронных сигарет в Украине может подорожать более чем в три раза, что сделает данный продукт недоступным для огромного числа пользователей, перешедших на пар в том числе и из соображений экономии.

“Сейчас средний ценник за флакон жидкости объемом 60 мл. в стране составляет около 120 гривен. Но уже с начала 2021 года при внедрении этой нормы человеку необходимо будет заплатить за каждый такому флакон порядка 180 гривен акцизного сбора, не считая цены самого продукта. В результате выйдет, что стоимость одного флакона достигнет порядка 300 гривен – это уже почти трехкратное подорожание”, – отметил Гордийко.

По его словам, представители вейп-индустрии в Украине хотят работать легально и готовы соблюдать все законные нормы. Однако указанный документ попросту убивает индустрию. 90% производителей будут вынуждены либо закрыться, либо уйти в тень. И в этом случае бюджет Украины может недополучить более миллиарда гривен налоговых поступлений, а само государство окончательно лишится возможности регулировать рынок вейп-устройств и сопутствующих товаров. Разумеется, с серьезными потерями столкнутся и многочисленные представители малого бизнеса, большинство из них, и вовсе, ожидает банкротство.