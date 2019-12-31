Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Новый контракт по транзиту газа в Европу — есть!”, — написал он.

По словам Премьер-министра, контракт заключен на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях. Также им гарантируют прокачка газа в объеме 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года.

“При этом фактические объемы могут быть выше”, — добавил Гончарук.