Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
“В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция”, – говорится в сообщении.
Кроме того, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.
В ОПУ добавили, что более подробную информацию предоставят позже.
- В Бразилии во время тестирования эффективности одного из препараторов для симптоматического лечения коронавируса COVID-19, умерли 11 пациентов. Этот препарат включен в протокол лечения в Украине.