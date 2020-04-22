В Офисе президента заявили, что в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

“В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция”, – говорится в сообщении.

Кроме того, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

В ОПУ добавили, что более подробную информацию предоставят позже.