Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию “Украинская правда”.
“Что мы планируем по поводу заимствований? Действительно, у нас в планах получить еще два транша МВФ по 700 миллионов долларов. От Всемирного банка также рассчитываем получить ссуду. То есть, если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований”, – сказал он.
По словам Марченко, все структурные маяки, которые ставил МВФ перед Украиной, почти выполнены.
“Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине”, – добавил министр.
Он также добавил, что отсрочка приезда миссии была связана с кадровыми назначениями в Национальном банке Украины.
“Кадровые назначения в Нацбанк – возникали вопросы. Затем они эти вопросы сняли, сейчас нормальная коммуникация с Нацбанком у них есть”, – резюмировал Марченко.
- Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.