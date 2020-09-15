Украина до конца нынешнего года рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по $700 миллионов каждый.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию “Украинская правда”.

“Что мы планируем по поводу заимствований? Действительно, у нас в планах получить еще два транша МВФ по 700 миллионов долларов. От Всемирного банка также рассчитываем получить ссуду. То есть, если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований”, – сказал он.

По словам Марченко, все структурные маяки, которые ставил МВФ перед Украиной, почти выполнены.

“Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине”, – добавил министр.

Он также добавил, что отсрочка приезда миссии была связана с кадровыми назначениями в Национальном банке Украины.

“Кадровые назначения в Нацбанк – возникали вопросы. Затем они эти вопросы сняли, сейчас нормальная коммуникация с Нацбанком у них есть”, – резюмировал Марченко.