Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал Reuters.
“Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году”, – сказал он.
Глава Нацбанка добавил, что работа миссии продолжается, и о первых результатах станет понятно на этой неделе.
Reuters отмечает, что комментарии Шевченко являются первыми официальными ожиданиями Киева с момента возобновления переговоров МВФ по кредитам в декабре после того, как программа была сорвана в прошлом году из-за опасений по поводу темпов реформ.
Глава НБУ также впервые сообщил агентству, что Правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов в 2021 году.
Напомним, в 2020 году Украина должна была получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по $700 млн. Однако они перенесены на следующий год.
- Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал график погашения Украиной долга перед организацией на 2021-2036 годы. Так, в течение 2021 года Украина должна вернуть МВФ 1,155 млрд SDR ($1,7 млрд).