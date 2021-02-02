Украина в течение 2021 года ожидает получить 2,2 миллиарда долларов тремя траншами от Международного валютного фонда.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал Reuters.

“Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году”, – сказал он.

Глава Нацбанка добавил, что работа миссии продолжается, и о первых результатах станет понятно на этой неделе.

Reuters отмечает, что комментарии Шевченко являются первыми официальными ожиданиями Киева с момента возобновления переговоров МВФ по кредитам в декабре после того, как программа была сорвана в прошлом году из-за опасений по поводу темпов реформ.

Глава НБУ также впервые сообщил агентству, что Правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов в 2021 году.

Напомним, в 2020 году Украина должна была получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по $700 млн. Однако они перенесены на следующий год.