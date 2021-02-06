Covid-19 Украина

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Украина расширила список стран «красной» зоны

Министерство охраны здоровья Украины обновило список стран, принадлежащих к "красной" или "зеленой" зоне.

Суббота, 6 февраля 2021, 00:25

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МОЗ.

В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран “красной” зоны был расширен: сейчас в него включены 80 государств (неделей ранее их было 74).

Так, “красную” зону пополнили: Намибия, Ботсвана, Кувейт, Мальдивы, Малайзия, Молдова и др.

Также в “красную” зону входят: США, Чехия, Израиль, Португалия, Великобритания, Словения, Черногория, Хорватия, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, Канада, Грузия Россия, Швейцария, Франция, Италия, ОАЭ, Бразилия, Тунис и другие государства.

В “зеленую” зону переместилась: Суринам.

Кроме того, в “зеленую” зону входят: Турция, Египет, Босния и Герцеговина, Армения, Норвегия, Болгария, Греция, Япония, Финляндия, Исландия и другие государства.

Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.

  • Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
  • Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
  • Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
  • Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.
Теги: Коронавирус, МОЗ, червона зона

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