Украина расширила список стран «красной» зоны

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МОЗ.

В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран “красной” зоны был расширен: сейчас в него включены 80 государств (неделей ранее их было 74).

Так, “красную” зону пополнили: Намибия, Ботсвана, Кувейт, Мальдивы, Малайзия, Молдова и др.

Также в “красную” зону входят: США, Чехия, Израиль, Португалия, Великобритания, Словения, Черногория, Хорватия, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, Канада, Грузия Россия, Швейцария, Франция, Италия, ОАЭ, Бразилия, Тунис и другие государства.

В “зеленую” зону переместилась: Суринам.

Кроме того, в “зеленую” зону входят: Турция, Египет, Босния и Герцеговина, Армения, Норвегия, Болгария, Греция, Япония, Финляндия, Исландия и другие государства.