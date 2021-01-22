Соответствующая информация обнародована на официальном сайте МОЗ.
В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
К “красной” зоне сейчас отнесены 68 стран (это на две больше, чем было в предыдущем списке МОЗ от 15 января).
Так, “красную” зону пополнили Сент-Винсент и Гренадины (государство в южной части Карибского моря), Боливия (страна в Южной Америке) и южноамериканский Суринам.
Также в “красную” зону входят: США, Чехия, Израиль, Португалия, Великобритания, Словения, Черногория, Хорватия, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, Канада, Грузия, Россия, Швейцария, Франция, Италия, ОАЭ, Бразилия, Тунис и другие государства.
Таким образом, все страны-соседи Украины, кроме Молдовы, находятся в “красной” зоне по ситуации с COVID-19 (а это Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Беларусь, РФ).
В “зеленую” зону переместилась Намибия.
Кроме того, в “зеленую” зону входят: Турция, Египет, Молдова, Босния и Герцеговина, Армения, Норвегия, Болгария, Греция, Мальдивы, Япония, Финляндия, Исландия и другие государства.
Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.