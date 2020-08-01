Еще месяц назад Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию относительно прогнозов распространения коронавирусной болезни, сейчас мы перешли к "желтому" сценарию.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Когда месяц назад мы впервые представили наши прогнозы, Украина двигалась по “желто-зеленому” сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает “желтый” сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране”, – сказал он.

Ляшко также отметил, что карантинные меры в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.

На видео с 15 хв. 40 сек.