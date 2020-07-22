Соответствующий указ №289/2020 опубликован на сайте главы государства.

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны с 1 августа 2020 установят для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии. При этом срок их пребывания в Украине не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

В указе также отмечается, что безвизовый режим вводится “с целью развития и практической реализации принципов партнерства”.