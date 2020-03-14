С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Об этом проинформировали в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Пункты пропуска будут закрыты с 00 часов 00 минут 17 марта по 3 апреля.

“17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты”, – отмечается в сообщении.

В СНБО призывают граждан Украины вернуться до 17 марта 2020 года.

“В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами”, – сказано в сообщении.

Кроме того, с 16 марта с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель (до 3 апреля) прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства (за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины).

Также могут быть пропущены по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины аккредитованные работники дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Соответствующее распоряжение во исполнение решения СНБО сегодня принял Кабинет Министров Украины. Оно направлено на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 на территории нашей страны.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация – на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]