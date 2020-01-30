С завтрашнего дня Украина вводит безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом говорится в указе, который опубликован на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский подписал данный указ “с целью развития и практической реализации принципов партнерства” между Украиной и Соединенным Королевством.

Так, граждане Великобритании смогут проезжать транзитом и ездить в Украину без виз в течение года – с 31 января 2020 до 30 января 2021 года, – если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.