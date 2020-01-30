Об этом говорится в указе, который опубликован на сайте Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский подписал данный указ “с целью развития и практической реализации принципов партнерства” между Украиной и Соединенным Королевством.
Так, граждане Великобритании смогут проезжать транзитом и ездить в Украину без виз в течение года – с 31 января 2020 до 30 января 2021 года, – если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 31 января, в день официального выхода Великобритании из Европейского союза, подпишет указ о введении безвизового режима для их граждан на год.