Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович ответил послу Израиля в Украине Джоэлю Лиону на критику мероприятий в честь дня рождения Степана Бандеры.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил мероприятия в честь дня рождения Степана Бандеры, призвав украинцев “не прославлять коллаборационистов нацистского режима” и “примириться со своим прошлым”.

На это народный депутат Владимир Вятрович отметил в Facebook, что Украина сама будет разбираться со своим прошлым.

“Украине пришло время примириться со своим прошлым”, – заявил посол Израиля в Украине. На самом деле дипломатам и политикам других стран следует смириться с тем, что Украина сама будет разбираться со своим прошлым”, – пишет Вятрович.