Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил мероприятия в честь дня рождения Степана Бандеры, призвав украинцев “не прославлять коллаборационистов нацистского режима” и “примириться со своим прошлым”.
На это народный депутат Владимир Вятрович отметил в Facebook, что Украина сама будет разбираться со своим прошлым.
“Украине пришло время примириться со своим прошлым”, – заявил посол Израиля в Украине. На самом деле дипломатам и политикам других стран следует смириться с тем, что Украина сама будет разбираться со своим прошлым”, – пишет Вятрович.
- В пятницу, 1 января 2021 года, в Киеве состоялось шествие с факелами к годовщине дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.