Глава фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Украина сдает позиции на всех фронтах, пока Россия не выполняет обязательств.

Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

При этом Геращенко поприветствовала освобождение граждан Украины из плена, но подчеркнула, что Украина все время идет на уступки агрессору.

“Похоже, именно это и является ценой. Не только отпустить, но и похоронить, забыть, зачистить саму память о расстрелах и причастности к трагическим событиям в Украине Москвы. Фраза власти “мы выполнили все обязательства” тем временем стала лозунгом новых взаимоотношений с Москвой”, – пишет она.

По словам Геращенко, Украина выполнила все обязательства и отвела войска.

“Мы выполнили все обязательства и отдали Цемаха, хотя моряков Москва должна была передать без всяких предусловий, по решению Морского арбитража, и тем самым технично вывели Москву с международных судов. Мы выполнили все обязательства и отказались от исков к Газпрому на 12 млрд дол. Мы выполнили все обязательства и выпустили на волю тех, о ком в минских соглашениях ни единого слова и ни единого обязательства. Ни единого. И на саммите в Париже речь шла о тех, кто имеет хоть какое-то отношение к конфликту, а не о “беркутне””, – написала она.

По мнению народного депутата, Россия при этом не выполнила никаких своих обязательств.

“Она не отпустила моряков, как была обязана, а поменяла их на Цемаха. Она не освободила “всех на всех” и даже “всех установленных” не освободила. Потому что дома нет Выговского, Штыбликова, Дудки, других политзаключенных Кремля, крымских татар. Нет солдата с Тернопольской области Ромы Онищука, которого хоронят в оккупированном Луганске, нет нескольких сотен наших. Москва не выполнила договоренность “всех на всех”. Где об этом заявление украинской власти? И где заявление лидеров мира? Его не будет, потому что Украина выполнила все условия”, – подчеркнула Геращенко.

Помимо того, по ее словам, Москва не выполнила условие о прекращении огня и выведении своих войск из Украины, что является главным условием Минских соглашений.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.