Сегодня вечером в Иран вылетит самолет с экспертами и представителями украинских силовых ведомств для участия в расследовании катастрофы самолета Boeing-737.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

“Завершилось внеочередное заседание Правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и “Международных авиалиний Украины”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что представители Украины будут привлечены к расследованию катастрофы, идентификации и репатриации (возвращению на родину) тел украинцев, погибших в результате трагедии.

О решении отправить поисково-спасательную группу также сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

“Только что на внеочередном заседании Правительства приняли решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Готовим группу к вылету”, – написал Гончарук.

Ранее в пресс-службе СНБО Украины сообщали, что два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших в результате крушения Boeing-737.

“Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Министерство обороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности”, – сказано в сообщении.