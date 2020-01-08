Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.
“Завершилось внеочередное заседание Правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и “Международных авиалиний Украины”, – отметил Зеленский.
Он уточнил, что представители Украины будут привлечены к расследованию катастрофы, идентификации и репатриации (возвращению на родину) тел украинцев, погибших в результате трагедии.
О решении отправить поисково-спасательную группу также сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
“Только что на внеочередном заседании Правительства приняли решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Готовим группу к вылету”, – написал Гончарук.
Ранее в пресс-службе СНБО Украины сообщали, что два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших в результате крушения Boeing-737.
“Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Министерство обороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности”, – сказано в сообщении.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.