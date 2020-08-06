Офис генпрокурора Украины еще не отправлял белорусским коллегам запросы на экстрадицию ранее задержанных боевиков "Вагнера". Беларусь будет принимать решение после получения запросов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Как сообщалось ранее, ряд СМИ распространили информацию, что Александр Лукашенко якобы согласился передать боевиков Украине. Источником этой информации стал украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Беларуси, а потом пообщался с местными СМИ.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Беларуси пока не предоставляли официального согласия на передачу Украине задержанных боевиков.

В четверг, 6 августа, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком. По итогам разговора в Офисе генпрокурора сообщили, что запросы на экстрадицию этих лиц еще не были переданы. Белорусская сторона примет решение после получения официальных запросов.

“Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной”, — говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона намерена запрашивать выдачу 28 лиц, среди которых 9 украинцев. В целом белорусские правоохранители задержали 32 человека.