Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Как сообщалось ранее, ряд СМИ распространили информацию, что Александр Лукашенко якобы согласился передать боевиков Украине. Источником этой информации стал украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Беларуси, а потом пообщался с местными СМИ.
Вместе с тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Беларуси пока не предоставляли официального согласия на передачу Украине задержанных боевиков.
В четверг, 6 августа, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком. По итогам разговора в Офисе генпрокурора сообщили, что запросы на экстрадицию этих лиц еще не были переданы. Белорусская сторона примет решение после получения официальных запросов.
“Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной”, — говорится в сообщении.
Напомним, украинская сторона намерена запрашивать выдачу 28 лиц, среди которых 9 украинцев. В целом белорусские правоохранители задержали 32 человека.
- Ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
- Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнера”.