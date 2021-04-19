Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Так, співголова фракції “Європейської Солідарності” в парламенті Ірина Геращенко зазначила, що не зрушило з мертвого місця питання щодо появи миротворчої місії ООН на Донбасі.
Натомість Резніков заявив, що станом на зараз Україна ще не зверталася до ООН з цього приводу.
“Я публічно багато разів казав, що отримання мандату миротворчою місією або Ради безпеки ООН, або, можливо, ОБСЄ вважаю цілком припустимим. Я перевірив, чи було офіційне звернення України щодо порушення питання щодо миротворців. Я не знайшов такої ініціативи. Обговорення були, консультації були”, — сказав він.
Резніков також зазначив, що, відповідно, не дійшли згоди і щодо питання про те, якою буде ця місія — для створення мира або ж для його збереження.
- Нагадаємо, торік під час свого виступу тодішній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив це питання в ООН.
- Тоді постійний представник Білорусі при Організації Об’єднаних Націй Валентин Рибаков заявив про готовність держави долучитися до миротворчої місії.
- Утім вже в квітні постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається актуальним, але малореалістичним найближчим часом.
- В лютому 2021 року Кислиця знову порушив питання про розміщення миротворчої місії на Донбасі.