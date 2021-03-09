Covid-19 Украина

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Украина одобрила китайскую COVID-вакцину Sinovac

Министерство охраны здоровья (МОЗ) одобрило вакцину от COVID-19 Sinovac.

Вторник, 9 марта 2021, 18:11

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МОЗ.

Отмечается, что украинская фармацевтическая компания “Лекхим” – один из партнеров Sinovac – должна доставить 5 млн доз этой вакцины, в том числе 1,9 млн по схеме государственных закупок.

В прошлом месяце “Лекхим” подала документы на регистрацию вакцины Sinovac. Однако компания не может выполнить свои обязательства по контракту. Поэтому МОЗ заявил, что наложит на компанию финансовые штрафы из-за задержек с поставкой вакцины.

Что известно о вакцине от Sinovac?

Эффективность. Вакцина от Sinovac называется CoronaVac. Это вакцина на основе инактивированных частиц вируса SARS-CoV-2.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

8 декабря государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины Sinovac показали эффективность до 97%.

Бразильский биомедицинский исследовательский центр Институт Бутантан 23 декабря с задержкой и не передавая Sinovac полные результаты испытаний заявил, что эффективность превышает 50% и может достигать 90%. Это вызвало немало вопросов относительно прозрачности исследований. Уже в январе Институт Бутантан обновил свои данные. Там заявили, что “общая эффективность” вакцины едва превышает 50%. Эффективность с учетом случаев, когда те, кто получил вакцину, затем заболели легкой формой или вообще не испытывали симптомов болезни — 78%.

24 декабря отчиталась Турция. Министерство здравоохранения страны заявило об эффективности вакцины на уровне 91,25%.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег. К концу декабря, на фоне новостей из Турции и Индонезии, Украина завершила переговоры с Sinovac по закупке этой вакцины.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.

По информации СМИ, поставки вакцины от Sinovac могут перенести на апрель.

Теги: Sinovac, вакцина против коронавируса

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