Министерство охраны здоровья Украины в очередной раз обновило список стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зонам.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МОЗ.

В список включены 194 государства, являющиеся членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран “красной” зоны существенно сократился (по сравнению с данными МОЗ неделю тому назад). Так, к “красной” зоне отнесено 61 государство (неделю тому назад было 71).

В “красную” зону в настоящее время входят: США, Великобритания, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Италия, Португалия, Израиль, ОАЭ и другие страны.

В “зеленую” зону переместились: Швейцария, Колумбия, Грузия, Кипр, Румыния, Болгария, Боливия, Ботсвана, Малайзия, Российская Федерация.

Также в “зеленую” зону входят: Греция, Турция, Египет, Германия, Хорватия, Финляндия, Дания, Норвегия, Канада, Тунис, Мексика, Япония, Исландия, Таиланд и другие страны.

Данные на 26 февраля:

Данные на 19 февраля:

Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.