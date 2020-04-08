Сегодня утром из Украины в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

“Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта – 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции”, – сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Также, по словам Гончарова, итальянское правительство выразило благодарность Украине за поддержку.

“Две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии. У нас каждый вечер есть онлайн-конференции, где врачи рассказывают, как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превенцийна работа. Это опыт, который мы уже сегодня можем использовать в борьбе с вирусом. Настроение у наших врачей замечательное, они чувствуют поддержку, как итальянских коллег, так и нашей диаспоры”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков-добровольцев для борьбы с коронавирусом COVID-19.