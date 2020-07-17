Украина сократила список тех стран, прибывая из которых нужно проходить обсервацию или сдавать тест на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Из списка государств “красной зоны” были исключены Болгария, Египет и Албания.

По состоянию на 17 июля в обновленный “красный список” входят около 50 государств, среди которых Россия, Израиль, Франция, Молдова, США, Беларусь, ОАЭ и Мексика.

В “зеленом списке” среди популярных курортных направлений для украинцев находятся Чехия, Хорватия, Греция, Польша, Турция и Италия.

При этом по состоянию на сегодняшний день из всех стран Европейского Союза открыли свои границы для украинцев только Болгария и Хорватия.