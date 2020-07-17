Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Из списка государств “красной зоны” были исключены Болгария, Египет и Албания.
По состоянию на 17 июля в обновленный “красный список” входят около 50 государств, среди которых Россия, Израиль, Франция, Молдова, США, Беларусь, ОАЭ и Мексика.
В “зеленом списке” среди популярных курортных направлений для украинцев находятся Чехия, Хорватия, Греция, Польша, Турция и Италия.
При этом по состоянию на сегодняшний день из всех стран Европейского Союза открыли свои границы для украинцев только Болгария и Хорватия.
- Ранее в МИД назвали 23 страны, которые открыты для украинцев. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.
- Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.