Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение упростить порядок оформления вида на жительства для белорусов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В постановлении отмечается, что граждане Беларуси, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и члены их семей, одновременно с обращением с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию обращаются к ГМС для оформления вида на временное проживание.

Процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок, а именно – за три рабочих дня.