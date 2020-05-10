Об этом он сказал в своем выступлении на Международной конференции к 75-летию окончания Второй мировой войны.

“Войну против Украины и украинцев сталинский СССР проводил еще в тридцатых годах, когда миллионы наших соотечественников погибли во время Голодомора; когда было истреблено интеллигенцию: когда сотни тысяч людей были убиты или сосланы в Сибирь”, – сказал Петр Порошенко.

По его словам, память об этих преступлениях должна стать частью памяти Европы и всего человечества, “ведь только тогда можно будет понять причины союза Гитлера и Сталина – двух, казалось бы, непримиримых идеологических врагов”.

“На самом деле, нацизм и сталинизм – подобны. Недаром Гитлер признавался, что учился у большевиков. Ответственность за развязывание войны лежит не только на гитлеровской Германии, но и на сталинской России. На первом этапе войны Советский Союз был союзником нацистов и вместе с ними разделил Европу на сферы влияния. А после освобождения от нацистов и вплоть до поражения СССР в холодной войне регион остался под советской оккупацией. Понадобились десятки лет и не одно восстание, и не одна революция, чтобы освободиться от «освободителей». Речь идет и о Будапеште-56, и Праге 68, и о польской “Солидарности” 1980-81 годов и о бархатных революциях конца восьмидесятых, и Грузию-2008, и Украину теперь”, – подчеркнул пятый президент.