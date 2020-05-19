Об этом сообщил капитан украинской команды Александр Матлак.

Масштабный онлайн-шахматный матч проходил 17 мая. Команды Украины победила во всех трех видах программы – 808:396, 942:506, 650.5:493.5.

В суперфинале 5 сезона Всемирной лиги по шахматам Chess.com команды Украины и России сыграли три матча: пуля (1 + 1), блиц (5 + 2) и рапид (10 + 2).

“Мы победили в самом масштабном Live Chess матче в истории человечества! Мы – лучшие в мире!” – написал Матлак, подчеркнув, что в матче принимали участие 915 украинских шахматистов одновременно.