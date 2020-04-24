Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

“Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность – последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Мы должны объединиться и принять во внимание все возможные способы, чтобы помочь нашим детям пройти через эти трудные времена. С нашими давними партнерами, такими как Microsoft, мы можем быстро предоставить детям и молодежи инновационные и пригодные к адаптации решения. Адаптация платформы Learning Passport – это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во время, когда кризис углубляется на глобальном уровне”, – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Гентриета Фор.

По последним данным ЮНЕСКО, 1,57 млрд учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ.

Платформа Learning Passport возникла в результате партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом и изначально была разработана для дистанционного онлайн образования детей-беженцев и переселенцев. Функционал ресурса значительно расширили, чтобы обеспечить выполнение учебного плана на национальном уровне для детей и молодежи после закрытия школ из-за вспышки COVID-19. Платформа также предоставляет ключевые ресурсы для учителей и педагогов.

Все страны, где учебную программу можно выкладывать дистанционно, смогут организовать обучение онлайн для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома.

Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае и будет включать онлайн книги, видео а также дополнительную поддержку для родителей тех детей, которые имеют особые образовательные потребности.

Отмечается, что в Украине, платформа Learning Passport будет использована для создания онлайн ресурса для самообразования и неформального образования, а именно для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков.

В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT, направленная на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.

Платформа для каждой страны предоставляет онлайн ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы будут отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.

Learning Passport является частью партнерства Generation Unlimited (Поколение без границ) в сфере дистанционного обучения, которая имеет целью использования технологий для решения тех вызовов, с которыми сталкиваются учащиеся и образовательные учреждения в частности в охваченных конфликтом и гуманитарных контекстах. Generation Unlimited (Поколение без границ) – это глобальное мультисекторне партнерство, призванное обеспечить растущие потребности в обучении, тренингах и работе для молодежи.