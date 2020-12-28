В Киеве или вблизи аэропорта "Борисполь" планируют обустроить специальный центр для хранения вакцин от COVID-19.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья Михаил Радуцкий.

Первые поставки вакцины в Украину должны состояться в январе-феврале. При этом некоторые из них, как PfizerBioNTech, требуют хранения при сверхнизких температурах (от -60 до -80 градусов Цельсия). Сейчас оборудование и техники для транспортировки такой вакцины у государства нет. Для решения этой проблемы планируется привлечь частные логистические компании.

А для хранения вакцин хотят создать специальный национальный центр.

“Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта “Борисполь”) специального центра длительного хранения вакцин при сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз. Один холодильник объемом 1000 литров (по рассчетам, вмещает 250 тысяч доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель”, — проинформировал Радуцкий.

По плану, из этого центра будет происходить транспортировка вакцины в пункты вакцинации в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании.