Министерство охраны здоровья Украины опубликовало обновленный перечень стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зонам.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте МОЗ.

В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список “красной” зоны сократился до 44 стран (по состоянию на 12 марта в него входило 51 государство).

В частности, в “красную” зону входят: Черногория, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Швеция, Польша, Словакия, Италия, Франция, Словения, Израиль, Нидерланды, Австрия, Бразилия и другие государства.

В “зеленую” зону переместились следующие страны: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Лихтенштейн, Чили, Литва, Бельгия, Босния и Герцеговина.

Также в “зеленую” зону входят: США, Румыния, Греция, Швейцария, Турция, Египет, Хорватия, Норвегия, Дания, Финляндия, Германия, Испания, Великобритания, Канада, Грузия и другие государства.

Данные по состоянию на 19 марта:

Данные по состоянию на 12 марта:

Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.